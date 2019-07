An der Grundschule Hilfarth : Sicherheits-Dienst mit der roten Kelle ausgezeichnet

An der Grundschule Hilfarth

Johannes Kiwitt, Vorstand der Kreisverkehrswacht, zeichnete in Hilfarth vor der Grundschule Menschen aus, denen die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg am Herzen liegt. Foto: Uwe Heldens

Hilfarth Freiwillige, die den Schulweg zur Hilfarther Grundschule absichern, erhielten Urkunden von der Kreis-Verkehrswacht.

Kurz vor dem Ferienbeginn wurden an der Grundschule in Hilfarth einige Menschen ausgezeichnet, denen das Wohl der Kinder auf dem Schulweg am Herzen liegt und die für deren Sicherheit ehrenamtlich Zeit und Einsatz zur Verfügung stellen: verlässliche Eltern, die den Lotsendienst auf den Hilfarther Straßen übernehmen.