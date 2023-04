Kritik nach Abi-Absage im Erkelenzer Land „Armutszeugnis für das Schulministerium“

Auch am Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wegberg sind Klausuren ausgefallen, sagt Schulleiterin Maj Kuchenbecker. „Das haben wir gegen kurz vor acht gestern Abend erfahren. Mittags hatten wir versucht, die Unterlagen runterzuladen, Immer wieder wurde es verschoben, erst 17, dann 18 Uhr und dann wurde alles abgesagt. Wir haben Donnerstag schon weitere Prüfungen in Geschichte, Pädagogik und Sozialwissenschaften. Also starten wir heute Mittag neu.“ Für die Schüler ist es das Schlimmste. Sie lernen auf den Punkt und waren auf den Tag fixiert. „Meine Tochter ist auch Abiturientin. Sie schreibt zwar erst nächste Woche, aber persönlich empfinde ich dass sehr ärgerlich.“