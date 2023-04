Nach Erfahrungen der vergangenen Jahre Kreis Heinsberg ermahnt Hobby-Influencer

Neu sind diese Regelungen keineswegs. Kostenpflichtiger Inhalt Schon in den vergangenen Jahren hingen im Waldgebiet gut sichtbar die Schilder der Stadt Hückelhoven. Darauf sind einige Hinweise zu finden, die sich an die Besucher richten. So wurde gebeten, die Wege nicht zu verlassen und auch nicht zum Fotografieren in die Blumen zu treten. „Halten Sie Ihre Hunde an der Leine und lassen Sie sie nicht frei laufen, denn alle Besucher möchten eine unversehrte Blütezeit des Hasenglöckchens genießen“, stand auf dem Schild. Die erhoffte Wirkung hatten die Schilder und Warnungen allerdings nicht. Viele Menschen, das dokumentierte auch ein Blick in die sozialen Netzwerke, ignorierten dies und Kostenpflichtiger Inhalt zerstörten so viele der blauen Blumen, entweder durch das Drapieren eines Hundes oder des eigenen Körpers inmitten der Blüten. Das hatte für viel Ärger und Kritik gesorgt. Umso größer ist die Hoffnung, dass es in diesem Jahr anders laufen wird.