Unterkunft in Hilfarth Kreativ-Tüten für Geflüchtete

Sie gestalteten farbenfrohe Karten, bemalten Taschen, bastelten Engel. Insgesamt 520 Euro kamen dabei in den vergangenen Monaten zusammen. Mit dem Geld, das die Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Malgruppen des von Elke Bürger geleiteten Kunsttreffs Erkelenz eingenommen haben, wurden jetzt Bastel- und Malutensilien gekauft: kleine Keilrahmen, Pinsel in verschiedenen Größen, Acryl- und Aquarellfarben, Malbücher, Filzstifte sowie Buntstifte. Man habe bedürftigen Kindern rund um Weihnachten ein paar schöne, kreative Stunden bescheren wollen, erklärte Dozentin Elke Bürger. Gemeinsam mit einigen ihrer kleinen Malschüler und deren Müttern übergab sie zahlreiche kunstvoll gestaltete Kreativ-Tüten an die jungen Bewohner der Hilfarther Flüchtlingsunterkunft in der alten Grundschule.