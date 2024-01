Karneval in Hückelhoven Neuauflage der Bohne als Rüstzeug für die Politiker-Karriere

Zeigten sich die Büttenredner „Ne Durchgeknallde“ und der „Lustige Jo“ in Hinsicht auf Vortrags-Aktualität etwas überschaubar aufgestellt, brannte der „Komische Hellije“ das berühmte Feuerwerk an Witz und Wortakrobatik sowie Neuschöpfungen an Pointen durchaus bekannter Deutsch-Stunden ab. „Gott schütze dieses Land vor Leuten, die Bomben schmeißen, und Meister, die Bayern München heißen“, kam da u.a. von der Bühne, ebenso wie die „Oma, die am Grab den Blumenstrauß nach hinten schmeißt“, einen Klassiker hatte HKG-Literat „Gus“ Backes da verpflichtet. Zum Wiederhören.