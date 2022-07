Korbmachermueum Hilfarth : Mit Landes-Zuschuss barrierefrei zum neuen Örtchen

Hilfarth Die Hilfarther Korbmacher sorgen dafür, dass ihr Museum barrierefrei wird. Zur Sanierung der Toilettenanlage gibt es von der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege einen Zuschuss über 14.000 Euro.

Er war schwer beeindruckt von dem, was er sah, was er anfühlen konnte. Und Friedhelm Kamphausen, der Regionalbeauftragte der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, kam nicht mit leeren Händen zum Hilfarther Korbmachermuseum. Er hatte einen Zuschussbescheid über 14.000 Euro dabei, der den Korbmachern dabei hilft, die Toilettenanlage barrierefrei zu machen. Kamphausen sagte bei dem Termin in Hilfarth: „Wir tun von der Stiftung immer da was dazu, wo die Vereine selbst was tun.“