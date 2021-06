Konzertmusik in Hückelhoven : Ensemble „con brio“ plant erste Konzerte

Hückelhoven Die Freunde der Kammermusik sind bei Jubiläumsfeierlichkeiten eines befreundeten Vereins zu Gast.

Und auch für den weiteren Jahresverlauf ist bei „con brio“ geplant worden, so dass die Freunde der Kammermusik Termine bekanntgeben: Am 31. Oktober plant der Verein das Konzert zum 100-jährigen Bestehen des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, zu Gast ist dann auch das Uniorchester aus Köln. Zu hören sein wird unter anderem das Konzert Nr. 61a von Ludwig van Beethoven. Am 14. November will „con brio“ ein Konzert zum Stadtmusikfest in Hückelhoven mit einem Sängerquartett und Pianistin veranstalten, während am 12. Dezember Claire Huangci im Rahmen von „Klavier entlang der Rur“ spielt. con brio-Vorsitzender Rudolf Lengersdorf sagt dazu: „Das Video, das im Februar in der Aula des Gymnasiums aufgenommen wurde, ist unter www.klavier-rur.de nach wie vor zu sehen.“