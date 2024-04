Konzerte in Hückelhoven und Baal Musikalische Erinnerung an die Zeit der Kohle

Rund zwei Stunden lang servierten die Baaler Freisinn-Musiker vor allem leichte Unterhaltungsmusik. Dabei trat auch das von Sebastian Neef geleitete Nachwuchsorchester in Aktion. Seit fünf Monaten erlernen die Frauen und Männer ein Instrument. Beim großen Platzkonzert boten sie unter anderem „Get that Jazz“, „Moody Tune“ oder auch „Basic Blues“ dar. Mit „Guardians of the Galaxy“ und Melodien aus dem Computerspiel Tetris brachen die Baaler Musiker in fremde Welten auf. „Singin' in the rain“ und die Zugabe „Gruß an Würzburg“ wurden mit viel Applaus belohnt.