Konzert in Hückelhoven : Wenn eine Violine zur Teufelsgeige gespielt wird

Hückelhoven Rund anderthalb Jahre Konzertpause – nun hatte „con brio“ die Freunde der Kammermusik wieder eingeladen. Dabei begeisterten die Pianistin Lidia Fittipaldi und der Violinist Po-Fan-Chen.

Die Erleichterung war atmosphärisch fast zu greifen, die Erleichterung darüber, dass endlich wieder Töne in der Aula zu hören und zu spüren waren, für die der Verein con brio regelmäßig hochkarätige Künstler verpflichtet. Am Sonntag waren es mit Po-Fan-Chen an der Violine und Lidia Fittipaldi am Klavier zwei Musiker, die trotz ihrer erst 23 und 25 Lebensjahre ihre Klasse und daraus resultierenden Erfahrungen und Erfolge belegen konnten.