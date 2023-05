Konzert in Hückelhoven Ob Duo oder Trio: Debrus und Lechner jederzeit willkommen

„Das Lied ohne Worte“ ist natürlich für ein Instrumental-Duo ein Standard-Werk, das Felix Mendelsohn Bartholdy geschaffen hat, um am Sonntagabend in das Programm in der Aula einzuleiten. Der engagierte Beifall machte schon deutlich, dass sich auch das Duo in Hückelhoven eine respektable Fan-Gemeinde mit Leichtigkeit erarbeitet hat.