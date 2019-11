Uraufführung in der Hilfarther Kirche : Requiem wird zum spannenden Erlebnis

Info

Termine Nach der Premiere führt der Kammerchor Altodijo das Konzert „Zwei Requiems“ noch zwei Mal auf. Am Sonntag, 16. Februar gastiert er um 18 Uhr in der Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache St. Paulus in Brüssel; am Samstag, 21. März, ist er um 19 Uhr in der Kreuzbergkirche in Bonn zu hören.