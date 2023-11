Jahreskonzert des Instrumentalvereins Filmmelodien erklingen in Hilfarth

Mit Geheimagent James Bond begaben sie sich auf Spurensuche an der Rurbrücke: Lieder wie „Goldfinger" oder „For your eyes only" kamen gut an beim Publikum. Mit „The Mandalorian" präsentierten die Hilfarther Hobbymusiker die bekannten Klänge aus der berühmten Star-Wars-Saga. In die Welt des Jazz entführten sie mit Robbie Williams, als „Somethin' stupid" und „Beyond the sea" erklangen. Nach Australien brachen die Aktiven des Hilfarther Instrumentalvereins auf, als „Pacific Dreams" gespielt wurde.