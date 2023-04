Konzert der Bergkapelle in Hückelhoven Hörgenuss mit Märschen, Polka-Klängen und mehr

Schwungvolle Polkas, schmissige Märsche oder bekannte Rock- und Popmelodien gehörten dabei zum Programm. Mit „Auf zu neuen Ufern“, einem Marsch des Militärkapellmeisters Hannes Apfolterer, eröffneten die Musiker ihren Blasmusik-Reigen. Johann Strauß' Konzertwalzer „An der schönen blauen Donau“ entführte die Zuhörer nach Wien. Danach setzte die Bergkapelle zum altösterreichischen Militärmarsch „Mir sein die Kaiserjäger“ an. Jacob de Haans „Ross Roy“ erlaubte Einblicke in das Leben am College. Die eher leichte Musik enthielt orientalische Klänge. Mit dem irischen Volkslied „Carrickfergus“ erlaubte das Ensemble Momente aus der Gefühlswelt eines alten Mannes in einer Kleinstadt nördlich von Belfast, der seiner Jugendliebe nachtrauert. Mit „Toccata in D Minor“ hatten die Gastgeber eine rockige Version des berühmten klassischen Meisterwerks von Johann Sebastian Bach einstudiert.