Konzept in Hückelhoven erarbeitet So soll die Jugendpartizipation gestärkt werden

In Hückelhoven hat sich die Kommunalpolitik bereits vor drei Jahren mit dem Thema beschäftigt und die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu vorhabenbezogener Partizipation auf den Weg zu bringen. In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Hückelhoven wurde das fertige Konzept nun endlich vorgestellt. „In der Stadt Hückelhoven werden Kinder und Jugendliche bei Projekten, Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen in besonderem Maße berühren, in angemessener Weise beteiligt.“ So lautet der Leitsatz des Konzeptes, das mit „Hückelhoven – immer anders und alle wirken mit“ überschrieben ist.