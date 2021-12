Hückelhoven : Kontinuität beim Verein der Freunde von Breteuil

Im jahr 2017 erhielt eine Delegation aus der französischen Partnerstadt als Geschenk ein großes Foto vom Breteuilplatz in Hückelhoven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Der Verein hofft, dass die Städtepartnerschaft zwischen Hückelhoven und der französischen Stadt Breteuil sur Iton im nächsten Jahr wieder intensiver wird.

Beim Verein der Freunde von Breteuil, der die Partnerschaft Hückelhovens mit der französischen Stadt Breteuil sur Iton organisiert, wird Kontinuität groß geschrieben. Tino Meurer bleibt nach den Neuwahlen in der jüngsten Jahreshauptversammlung Vorsitzender. Nach der Corona-Zwangspause hofft man im Verein, im Mai 2022 die im Vorjahr wie in diesem Jahr ausgefallene Reise zu den Freunden in der Normandie nachholen zu können.