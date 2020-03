Kommunalwahl in Frankreich : Drei Partnerkommunen haben gewählt

Darauf ein Hückelhoven-Hilfarther Bier: Gérard Chéron (l.), Bürgermeister von Breteuil, gewann am Sonntag die Kommunalwahl. Es freuen sich mit: Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen (r.), und Breteuils Partnerschaftsvorsitzender Claude Lempereur. Die Bierübergabe fand im Mai 2019 in der Hückelhovener Aula statt. Foto: Willi Spichartz

Hückelhoven/Wassenberg/Erkelenz Die Partnerstädte von Hückelhoven, Wassenberg und Erkelenz, Breteuil, Pontorson und St. James, haben Kommunalparlamente gewählt. Die Ergebnisse in der Normandie waren klar: Eine Stichwahl ist nicht nötig.

Der seit 20 Jahren in Hückelhovens Partnerstadt Breteuil in der Normandie amtierende Bürgermeister Gérard Chéron kann weitermachen: Bei der Kommunalwahl in Frankreich am Sonntag, 15. März, erreichte die von ihm geführte konservative Liste LDIV (Divers) 63,09 Prozent der abgegebenen Stimmen und damit im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit. Ein zweiter Wahlgang, der wäre am nächsten Sonntag, 22. März, ist nicht nötig.

Auch in Wassenbergs Partnergemeinde Pontorson und der Erkelenzer Partnerkommune St. James, beide im Departement Manche in der Normandie gelegen, können die Wähler am Sonntag zu Hause bleiben, dort erzielten die Listen der LDVD, Divers droite, ein rechter Zusammenschluss, ebenfalls Mehrheiten, in St. James allerdings knapp.

Info 35.000 Gemeinden in Frankreich Einwohnerzahlen Die Gemeinde Pontorson zählt 4300 Einwohner, die Gemeinde St. James knapp 5000 und die Stadt Breteuil 4400. Frankreich zählt insgesamt 35.000 Gemeinden, Deutschland mit 15 Millionen Einwohnern mehr lediglich 11.000, davon hat das mit Abstand bevölkerungsreichste Nordrhein-Westfalen nur 396, also 3,6 Prozent der Kommunen.

In Breteuil, etwa 90 Kilometer südlich von Rouen gelegen, rafften sich allerdings nur 42,3 Prozent der 2884 Wahlberechtigten zum Urnengang auf, das waren 1220. Gültige Stimmen gab es 1184, von denen wiederum 747 auf die Liste Chéron entfielen, 437 auf die Liste Chateaugiron, ebenfalls eine Divers-Liste. 29 Ratssitze waren zu vergeben, die Liste Chéron erzielte davon 24, die andere 5. In den Rat des Kommunalverbands mit Verneuil Avre/Iton im Departement Eure schicken die Wähler fünf Vertreter der Liste Chéron, einen von Chateaugiron.

Der Gemeinderat von St. James zählt 31 Mitglieder, von denen die Liste David Juquin (LDVD) mit 1043 Wählern oder 50,72 Prozent 24 gewann, die LDVC (Divers Centrum) mit Carine Mahieu an der Spitze sieben mit 1013 Stimmen und 49,27 Prozent, sie schickt ein Mitglied in den (höheren) Kommunalverband, die Liste Juquin vier. Hier lag die Wahlbeteiligung bei knapp 60 Prozent von 3607 Wahlberechtigten, 2143 waren zur Urne gegangen. Die Liste Mahieu hatte nur sieben Kandidaten aufgestellt, ansonsten hätte sie 15 und die Liste Juquin 16 Stadträte gestellt.

In Pontorson erreichte die Wahlbeteiligung 50,21 Prozent, was 1529 Stimmen von 3045 Wahlberechtigten entspricht. Die LDVD-Liste von André-Jean Belloir erzielte mit 961 Stimmen 65,41 Prozent und 24 Sitze, die Liste Divers Centrum (LDVC) mit 508 Stimmen 34,58 Prozent und fünf Sitze. Sie stellt einen Vertreter im Kommunalverbandsrat, während Belloir mit drei Sitzen dort repräsentiert ist.

Vor allem in den kleineren Gemeinden zeigt sich in der Normandie seit langem der Trend zu Listenverbindungen für die Kommunalwahlen, auf denen koalitionsfähige Vertreter durchaus mehrerer Parteien kandidieren, die (früher) großen nationalen Parteien wie die Konservativen, die sich heute Republikaner nennen, die Sozialisten und andere mehr treten dort gar nicht an. Ebenso nicht der frühere Front National, heute „Rassemblement National“, mit Marine Le Pen an der Spitze. Die Partei von Staatspräsident Macron, La République en marche (LREM), hatte selbst in den größeren Nordwest-Städten Amiens und Rouen gar keine Kandidaten aufgestellt. Inzwischen reichen aber Listenverbindungen mehrerer Rechts- oder Linksparteien bis in die Großstädte hinein,wo deren Namen auf den Stimmzetteln gar nicht mehr auftauchen.

Insgesamt sind die Parteien in Frankreich auf kommunaler Ebene nicht gut aufgestellt, kein Wunder: Die Sozialisten haben gut 100.000, die De-Gaulle-Nachfolgepartei Republikaner nur 90.000 Mitglieder, Macrons Partei hatte es vor drei Jahren, zur Präsidentenwahl, auf mehr als 200.000 gebracht, Tendenz allerdings sinkend.