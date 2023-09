In Hückelhoven Körper und Geist beim Judo schulen

Und dazu bietet der Verein in der Sporthalle des Schulzentrums In der Schlee 101 dienstags und freitags Training für Kinder und Erwachsene an. Kinder lernen dabei das „faire Rangeln nach Regeln und das Spielen in der Gruppe“. Hier sind Kinder ab sechs Jahren willkommen, die an beiden Tagen von 17.30 Uhr bis 19 Uhr von den lizenzierten Übungsleitern Olga Fertikova und Eckbert Kentsch angeleitet werden.