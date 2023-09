Im Oktober Kölner Karnevalisten erobern Hilfarth

Harry und Achim werden sich in ihrer unverkennbaren Art spontan, liebevoll boshaft, witzig und nie um eine Antwort verlegen auf der Bühne käbbeln und mit „Der een on der anne“ erleben die Gäste ein herrlich beklopptes Duo, das sich im Zwiegespräch nichts schenkt. Karnevalsgrößen wie Marita Köllner oder Wicky Junggeburt loben ihn in den höchsten Tönen, in Hilfarth können sich die Karnevalsfreunde selbst ein Bild davon machen, ob Sänger Stefan Dahm „ne echte kölsche Jung“ ist. Und dann kommt auch noch die Band „Palaver“, die mit modernem, kölschen Rock und Pop, coolen Synthies und heißen Gitarrenriffs den Saal rockt.