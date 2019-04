Ehemaliger Pfarrer aus Hückelhoven angeklagt : Wieso verschwanden fast 120.000 Euro?

Der Fall verschwundener Gelder in St. Lambertus Hückelhoven war für das Bistum Aachen Anlass, generell eine neue Kassenverwaltung einzuführen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Fast 120.000 Euro Kirchengeld soll der frühere Pfarrer von Hückelhoven auf die Konten Dritter überwiesen haben. Die Anklageschrift mit dem Vorwurf der Untreue liegt nun beim Amtsgericht in Mönchengladbach. Empfänger von 22 Überweisungen wurden ermittelt.

Nach zwei Jahren als Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven und später kanonischer Pfarrer in den neun Pfarreien der GdG-Hückelhoven hatte sich der Priester am 5. März 2018 vom Aachener Bischof „aus persönlichen Gründen“ entpflichten lassen. Zuvor hatten Revisoren nach Hinweisen aus der GdG schon Kontenbewegungen überprüft. Die „finanziellen Unregelmäßigkeiten“, die im Januar 2018 im Zusammenhang mit der Amtsführung des Geistlichen aufgefallen waren, machte das Bistum wenig später öffentlich. Das Generalvikariat hatte externen juristischen Rat eingeholt und Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gestellt.

Nach einem Jahr Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft nun eine Anklageschrift dem Amtsgericht Mönchengladbach zugeleitet. Das Schöffengericht wird über die Zulassung der Anklage entscheiden. Demnach hat sich der Anfangsverdacht erhärtet. Ein Sprecher des Landgerichts bestätigte, dass der Pfarrer zwischen Januar 2017 und Februar 2018 – bis ihm das Bistum alle Unterschriftsvollmachten entzog – insgesamt 22 Überweisungen mit einer Gesamtsumme von 119.355,72 Euro getätigt hat. Das Geld habe er nicht auf sein eigenes Konto, sondern zu Konten Dritten geleitet, wobei einige der ermittelten Empfänger gleich mehrfach auftauchten. Was dann mit dem Geld passierte, konnte der Gerichtssprecher nicht sagen. Im vergangenen Jahr ließ der Staatsanwalt einen Teil des Vermögens des Pfarrers beschlagnahmen – in etwa in Höhe des mutmaßlich entstandenen Schadens. „Das war eine Einziehung zum Wertersatz“, erklärte am Donnerstag der Pressesprecher des Landgerichts Mönchengladbach.

Info Bistum Aachen entzog 2018 alle Vollmachten Strafmaß Untreue ist laut § 266 StGB ein Vermögensdelikt, das mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis fünf Jahre geahndet werden kann, in besonders schwerem Fall mit einer Freiheitsstrafe bis zehn Jahre. Vollmacht Der Pfarrer hatte in seiner Amtszeit Zugriff auf Konten der Gemeinde. Das Bistum entzog ihm im Februar 2018 alle Vollmachten.

„Nach unseren ersten Erkenntnissen kommt die Schadenssumme so hin“, erklärte auf Nachfrage Stefan Wieland, Pressesprecher des Bistums Aachen. Bislang habe man aber keine neuen Informationen, was mit dem Geld geschehen ist. „Wir werden den Prozess sehr genau beobachten“, so Wieland.

Bei seiner Visitation im Dezember hatte Weihbischof Johannes Bündgens bei einem Pressegespräch in Hückelhoven erwähnt, von den in mehreren Tranchen veruntreuten Summen seien zwei Gemeinden sowie unter anderem die Grabeskirche Schaufenberg und ein Kindergarten betroffen. Das Verwirrspiel um Kontenbewegungen aus verschiedenen „Töpfen“ und Weiterleitung von Spenden habe „klein angefangen und sich dann ausgeweitet“, erklärte Bündgens. Aus dem Pfarrhaus in Schaufenberg musste der suspendierte Geistliche, der auch mehr als zehn Jahre als Militärseelsorger tätig gewesen ist, ausziehen, er lebt nicht mehr im Kreis Heinsberg. Vom Bistum erhält er zum Unterhalt eine monatliche Sustentatio. Sein Anwalt wollte sich zur Anklageschrift nicht äußern.