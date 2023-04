Ende April in Hückelhoven Kleingladbacher Theaterverein präsentiert ein neues Stück

Große Vorfreude herrscht im Theaterverein bereits auf die Aufführung des neuen Theaterstückes „Vier Millionen und ein Flamingo“, für das derzeit fleißig geprobt wird. Das Stück wird am Freitag, 28. April, 20 Uhr, und Samstag, 29. April, 18 Uhr – dann mit vorheriger Cafeteria – in der Mehrzweckhalle an der Grundschule in Kleingladbach aufgeführt.