Konzert in Hückelhoven „Klavier entlang der Rur“ verwöhnt erneut mit Chopin

Mit Frederic Chopin verwöhnte der Konzert-Veranstalter-Zusammenschluss „Klavier entlang der Rur!“ in weniger als zwei Wochen das Publikum in Erkelenz und jetzt am Sonntag in der Hückelhovener Aula. War es am 28. November in der Erkelenzer Stadthalle der 37-jährige Pole Rafal Blechacz, spielte am Sonntag in der ehemaligen Bergbaustadt mit dem 27-jährigen Italiener Alexander Gadjiev ein weiterer junger Meister an den Tasten den französischen Komponisten, und mit der „Fantasie in C-Dur op. 17“ von Robert Schumann einen weiteren Ton-Schöpfer der Romantik.