Kita-Neubau in Doveren Neue Pläne für Regenwasserversickerung

Als Lösung soll nun ein großer Staukanal zur Regenwasserrückhaltung im Vorplatz errichtet werden und so das aufgenommene Niederschlagswasser gesammelt und gedrosselt in das höher gelegene Mischwasserkanalsystem abgegeben werden. „Der doch recht alte Belag und Aufbau der Platzoberfläche würde abgetragen werden und zusammen mit der Flächenentwässerung erneuert werden“, so Technischer Beigeordneter Achim Ortmanns in der Vorlage zur Sitzung.