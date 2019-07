Stadtgespräch : Schützen feiern und ehren

Millich Schützen feierten in Kuckum, Hilfarth, Venrath und Millich. Vergeben wurden Hohe Bruderschaftsorden.

Heimat und Freundschaft feierten die Menschen in Kuckum mit der St.-Antonius-Schützenbruderschaft sowie deren Königspaar Michael Wimmer und Carina Kemper, die von den Ministern Andre und Michaela Schacht, Stefan und Bettina Balogh sowie Christian Weck und Julia Anton – nicht nur bei den Festzügen – begleitet wurden. Auch im Mittelpunkt standen in Kuckum jene Schützen, die geehrt wurden. So gab es den Hohen Bruderschaftsorden für Karl-Robert Hermanns und das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz für Helmut Christ. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Stephan Winkler, Andre Behren, Walter und Marlene Trzeczak, Helene Weingarten sowie für 40 Jahre Willi Storms, Norbert Bernath, Rolf Kusch, Armin Gieren, Ulrike Görtz, Ursula Welters und Ingeborg Schophoven. 50-Jähriges feierten Manfred Görtz und Helmut Thofondern. Silberne Verdienstkreuze gingen an Franz Görtz, Dieter Nägler, Peter Hoffmann, Michael Beckers, Hubert Muckel, Manfred Lennartz, Willi Storms, Herman Josef Storms, Martina Storms und Beate Zurmahr.