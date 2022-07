Kirchpark in Kleingladbach​: Wie man ein kleines Paradies erschafft​

Kleingladbach Der ehemalige Friedhof an der Kleingladbacher Pfarrkirche ist kaum wiederzuerkennen. In zweieinhalb Jahren Arbeit haben Heinz-Josef Vergoßen und Beate Kavalir einen blühenden Park mit Wegen, Bänken und einem Teich angelegt.

Das Paradies ist gar nicht so schwer zu finden, wie man meinen könnte: Es liegt direkt an der Kirche St. Stephanus auf einer sanft geschwungenen Anhöhe im Zentrum des kleinen Dorfes. Der kleine Park, in den sich der ehemalige Friedhof verwandelt hat, ist deshalb paradiesich, weil es an allen Ecken und Enden grünt und blüht. Das war nicht immer so. Als Beate Kavalir und Heinz-Josef „Pino“ Vergoßen mit ihrem Werk vor etwa zweieinhalb Jahren begannen, gedieh allenfalls das Unkraut prächtig. Alte Grabsteine waren zugewuchert, es gab keine Sitzgelegenheiten, keine Blumenbeete, keinen Rosengarten und keinen Teich – all das hat das Paar mit eigenen Händen und ein bisschen Hilfe von der Dorfgemeinschaft erschaffen.