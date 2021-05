Schalom-Park in Hückelhoven : Kirche organisiert „Geschenkte Zeit“

Hückelhoven Miteinander reden – um mehr, aber auch um weniger geht es nicht bei der „Sprech-Zeit“ im Park, die erstmals die Evangelische Kirchengemeinde anbietet.

Die Sprech-Zeit im Park im Sommer – das ist ein neues Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Hückelhoven. Darum geht es: Wer geht nicht gern am Freitagmorgen in Hückelhoven auf dem Markt einkaufen? Dort treffen sich Menschen, oft ergibt sich ein Gespräch. Ganz einfach und unkompliziert. Das erscheint gerade in diesen Zeiten so wichtig.