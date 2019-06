Kindergarten Schaufenberg : Spielgarten für die „Sternschnuppe“

Das Spielgelände und die Geräte an der Städtischen Kita Schaufenberg sind in die Jahre gekommen. Im Jugendhilfeausschuss wurden Pläne für eine neu gestaltete Außen­fläche vorgestellt. 90.000 Euro stehen für die Maßnahmen zur Verfügung.

Kita In der Sternschnuppe am Schaufenberger Lindenplatz gibt es 45 Plätze in zwei Gruppen – davon sechs für Kinder ab zwei Jahren. Alle Altersgruppen sollen das neue Spielgelände nutzen.

Der Spielhügel mit Rutsche, an dem unter anderem alte Reifen verbaut sind, wird überarbeitet. „Der hat sich abgespielt“, stellte Uwe Kreutz vor dem Ausschuss lakonisch fest. Plan gezogen wird das Gelände aber nicht. „Der Hügel hat einen tollen Spielwert“, so Kreutz weiter. Er bekommt einen neuen Holzturm mit Netztunnel, Podesten, Leitern und einer Rutsche. Die alte Federwippe wird ausgetauscht gegen ein Wippgerät mit Lenkergriff wie bei einem Kinderrad, auf dem dann nur noch ein Kind sitzen kann. Ein Wackeltier, das noch gut erhalten ist, wird auf dem Gelände einen neuen Platz bekommen. Für die neuen Spielgeräte sind rund 43.000 Euro veranschlagt.

Entsorgt werden neben dem Spielhaus auch der alte Sandspieltisch und die Matschanlage – die waren laut Verwaltung nicht mehr zu retten. Dafür wird bei der Firma Kaiser & Kühne ein neuer Matschtisch mit Rinnen, Bottichen und einer schräg laufenden Spirale aus Edelstahl bestellt, der rund 17.000 Euro kostet. Statt einer Wasserpumpe will die Stadt einen kostengünstigen und leicht zu wartenden „Gardena-Anschluss“ am Gebäude nutzen. Dafür muss nur ein Schlauch durch ein Leerrohr unter dem Weg verlegt werden. Mit der neuen Anlage wird der Sandspielbereich größer ausfallen. Für den Landschaftsbau – mit Fallschutz an den Spielgeräten – hat die Stadt rund 30.000 Euro beanschlagt, so wird der neue Spielgarten am Ende mit rund 90.000 Euro zu Buche schlagen.