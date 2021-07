Ferienspiele in Hückelhoven : Kinder setzen sich mit Körpersprache auseinander

Ferienspiele in Hückelhoven

Hückelhoven Unter fachkundiger Leitung haben die insgesamt 13 Hückelhovener Nachwuchsschauspieler ein durchaus ungewöhnliches Theaterstück einstudiert.

Im großen Saal des Gemeindezentrums an der Haagstraße studierten die Ferienkinder, die aus Millich, Schaufenberg, Kleingladbach und Hückelhoven stammten, unter der fachkundigen Anleitung des Theaterpädagogen Sascha Weingran ihr ungewöhnliches Theaterstück ein. Der Beecker verlangte den kleinen Nachwuchsdarstellern dabei einiges ab. „Hier ist richtig hart und konzentriert gearbeitet worden. Es war anstrengend, die Kinder mussten sich am Riemen reißen“, erklärte er stolz, als die Teilnehmer ihr zwölfminütiges Stück, in das einige eigene kreative Ideen eingearbeitet wurden, schließlich zur Aufführung brachten. Es gehe auch darum, die innere Maske fallenzulassen und viel von sich selbst preiszugeben.