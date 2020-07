An der Sophiastraße in Hückelhoven : Outdoor-Spielplatz mit Hüpfburgen und Autoscooter

An der Sophiastraße in Hückelhoven

An Schacht 3 stehen Hüpfburgen und mehr. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Hüpfburgen, Wasserspiele, Autoscooter und Kaspers Abenteuer: Der Hückelhovener Kinder-Ferienspaß steht ab 17. Juli für drei Wochen an Schacht 3.

Der Fridolino Spielpark Brachelen bringt das Kinder-Vergnügen in die Stadt: Der Hückelhovener Kinder-Ferienspaß an Schacht 3, Sophiastraße, eröffnet am Freitag, 17. Juli. Der große Platz vor dem Besucherbergwerk ist bis zum 9. August ein eingezäunter Outdoor-Spielplatz mit Autoscooter, Hüpfburgen, Wasserspielen und Kasperle-Theater.