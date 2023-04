Im Süden von Hückelhoven Kiesabgrabung wird ausgeweitet

Hückelhoven · Die Abgrabung „Kaphof“ in Hückelhoven soll künftig bis zur Autobahn 46 vorrücken. Die Erweiterung umfasst ein Gebiet von knapp 17 Hektar. Was die untere Naturschutzbehörde dazu sagt und was das für die Tiere dort bedeutet.

13.04.2023, 05:10 Uhr

Die Erweiterung der Abgrabung „Kaphof“ in Hückelhoven bis zur Autobahn 46 war Gegenstand der jüngsten Sitzung des Naturschutzbeirates des Kreises Heinsberg. Die markierte Fläche soll abgegraben werden. Foto: Ruth Klapproth

Wer von Erkelenz aus durch Hückelhoven über die Autobahn 46 in Richtung Heinsberg fährt, kommt zu seiner Rechten am Ratheimer Adolfosee vorbei. Dieser entstand infolge des Sand- und Kiesabbaus der 1960er bis 1980er-Jahre. Auf der anderen Seite der Autobahn könnte ebenfalls ein See entstehen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg – spätestens aber im Jahr 2051 soll die Renaturierung abgeschlossen sein.