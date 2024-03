Kulturgarten hat entschieden Keine Hückelhovener Wiesn in 2024

Diese Nachricht kommt ziemlich überraschend. Am Dienstagvormittag hat die Erkelenzer Kulturgarten GmbH bekannt gegeben, dass es im Jahr 2024 keine Hückelhovener Wiesn geben wird. An zwei Tagen im September hatte das Festival in Hückelhoven seine Premiere gefeiert. Auf der neu gestalteten Eventfläche direkt am Förderturm Schacht 3 waren rund 3500 Menschen zusammen gekommen, um ein zünftiges Oktoberfest zu feiern – mit einem Mix aus bayerischer Musik und Malle-Stars.