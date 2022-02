Kaufland-Mitarbeiter helfen : Hückelhovener liefern Baumaterialien ins Ahrtal

Hückelhoven Mitarbeiter des Kaufland-Markts in Hückelhoven haben eine Hilfsaktion für die Flutopfer im Ahrtal gestartet. Baumaterialien und -geräte sind bereits vor Ort angekommen. Weitere Transporte sollen folgen.

Mitarbeiter des Kaufland-Markts in Hückelhoven haben eine Hilfsaktion gestartet, über die kürzlich schon erste Baumaterialien und -geräte in den Stadtteil Walporzheim von Bad Neuenahr-Ahrweiler gebracht werden konnten. Kaufland-Mitarbeiter Alexander Olbertz stellte sich angesichts der Bilder der menschlichen Opfer und der Zerstörungen an Infrastruktur und Gebäuden die Frage, auf welche Art und Weise man dort am besten helfen könnte. Die Region war noch erheblich schlimmer getroffen als die Rur und die Wurm nahe der eigenen Haustür. Bei Recherchen stieß er auf Wilhelm Hartmann aus Fulda, der schon gleich nach der Katastrophe an die Ahr gereist war und erste Hilfen organisierte, schließlich ein Camp und einen Bauhof in Walporzheim einrichtete. Unter Kollegen, Freunden und Verwandten und in Kaufland-Filialleiter Mohren fand er Mitstreiter, die Geld und Geräte, darunter Heizlüfter, spendeten.