Nach Hochwasser im Sommer : Katastrophenschutz im Kreis Heinsberg soll verbessert werden

So sah es in Ophoven im vergangenen Juli aus. Foto: Michael Heckers

Erkelenzer Land Auch Hückelhoven und Wassenberg sollen bei Hochwasser und Stürmen künftig besser gewappnet sein. Das Land NRW will den Katastrophenschutz deutlich besser aufstellen.

So wird technisch aufgerüstet. Mit einer landeseinheitlichen Software sollen in den Stabs- und Leitstellen Lagebilder in Echtzeit erstellt werden. Dabei werden für unterschiedlichste Katastrophenszenarien wie großflächige Stromausfälle, Cyberangriffe oder Großwetterereignisse Handlungsleitlinien erarbeitet – mithilfe von Experten aus verschiedenen Fachbereichen, die in diese Planungen mit eingebunden werden.