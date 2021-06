Spaß auf Skyglider & Co. : Karusselltage locken nach Hückelhoven

Spaß auf Skyglider & Co.

Hückelhoven Endlich wieder Kirmesatmosphäre: Die Karusselltage in Hückelhoven sind gestartet. Allerdings gibt es wegen der Corona-Pandemie immer noch Zutrittsbeschränkungen.

Am Freitag sind die Karusselltage in Hückelhoven gestartet – am Nachmittag allerdings noch mit überschaubarem Andrang. Mit 34 Grad war war es auf dem Platz für viele einfach noch zu warm. Die Schausteller hoffen nun auf ein besseres Wochenende mit angenehmeren Temperaturen.