Karnevalsverein Rurich Wo tanzende Männer für Furore sorgen

Samstagabend, Scheinwerferlicht, ein voller Festsaal – acht Männerballette begeisterten die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher mit ihren tänzerischen Darbietungen im kleinen Rurich. Der Ort hat gerade mal 750 Einwohner, an diesem Abend waren dann plötzlich gut 200 Leute mehr im Ort: Sitzen konnte im Saal keiner mehr. Das lag allerdings nicht zuletzt daran, dass die Stimmung so ausgelassen war, dass es die Leute von ihren Stühlen riss. Es wurde getanzt, gesungen, mitgefeiert und das ganz zugunsten der Turnierteilnehmer. Dabei an diesem Abend waren „De Geechknöppele“ aus Dormagen, „Die Horny Hornets“ aus Stahe-Niederbusch, die Immerather „Seck-Frösche“, das Männerballett aus Gevenich, die KG „Lot de Jung in Ruh“ aus Hastenrath, „XXL the Dancecompany“ aus Klinkum, die „Traumtänzer“ aus Inden-Altdorf und die „Hopfendancer“ aus Würm-Lindern.