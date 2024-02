Karnevalsfestival Jeck en de City 1111 Euro für Hückelhovener Showtanzgruppe

Laut Marcel Kuß, dem Vorsitzenden, habe die Aktion noch mehr zusammengeschweißt. Gemeinsam haben sie ordentlich die Werbetrommel gerührt und neben Abstimmungs-Aufforderungen auf den sozialen Medien und in Bekannten-Kreisen, sind sie auch auf die Straßen gegangen und haben dort Stimmen für sich gesammelt. Strahlend hat die Gruppe ihren Hauptpreis von 1111 Euro und 111 Litern Bier von den Veranstaltern entgegengenommen. Das Bier spendet die Showtanzgruppe Remix an Feuerwehrstationen der Freiwilligen Feuerwehr aus der Umgebung. Besonders freue sich die Showtanzgruppe darauf, ihren Gewinn nicht nur in den kommenden Tagen zu feiern, sondern auch bei Jeck en de City.