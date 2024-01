Karnevalsfestival in Hückelhoven Das ist das Lineup für Jeck en de City

Die Karnevalssession geht so langsam in die heiße Phase. Die ersten Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, bis zum zweiten Februar-Wochenende werden noch einige folgen. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen des Erkelenzer Kulturgarten inmitten dieser Tage mit dem kompletten Line­up des Karnevalsfestivals Jeck en de City um die Ecke kommen. Ein ähnliches Gespür hatten sie bereits im vergangenen Jahr bewiesen, als sie die ersten Acts für das Festival, das am 22. Juni 2024 am Zechengelände in Hückelhoven stattfinden wird, wenige Tage nach dem Sessionsstart im November bekannt gegeben haben.