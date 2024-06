Karnevalsfestival in Hückelhoven Jeck en de City startet Vorverkauf für 2025

Für das kommende Jahr haben die Festivalmacher dann auch die Gewissheit, nicht mit einem großen Sportereignis wie der derzeit stattfindenden Fußball-Europameisterschaft der Herren konkurrieren zu müssen. Denn die EM hatte durchaus ihre Auswirkungen, viele der Partygäste waren in Fußballtrikots gekommen. Das wohl häufigste Kostüm war das des Fußballfans. Das nächste große Turnier der Männer steht im Jahr 2026 mit der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Plan – und die Fußball-EM der Frauen, die in der Schweiz ausgetragen wird, beginnt erst am 2. Juli des kommenden Jahres.