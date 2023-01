Karneval in Hückelhoven Warum das Frauen-Dreigestirn in Doveren zurücktrat

Als zum Sessionsstart im vergangenen Herbst klar war, dass es diesmal klappen würde, war es längst zu spät. Solche Planungen seien kurzfristig gar nicht möglich, so Bräuer. Ohne genau zu wissen, was erlaubt sein würde und was nicht, wollte das Trio nicht das Narrenzepter schwingen. Da es sich meistens um ein einmaliges Erlebnis handele, wolle man diese Zeit so schön wie möglich gestalten und dabei keine Einschränkungen in Kauf nehmen, macht Vorsitzende Sabine Garcia deutlich. Immerhin: Gefeiert wird bei der Doverener KG Tipp trotzdem. Der beliebte Bunte Abend konnte nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder stattfinden.