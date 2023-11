Karneval in Hückelhoven So bereiten sich die Hilfarther auf die Session vor

Der Hilfarther Instrumentalverein, der in der Karnevalszeit natürlich besser als „Trötemänn“ bekannt ist, bereichert die Karnevalssession gleich mit zwei Kappensitzungen. Hier gibt es am 27. Januar und am 3. Februar 2024, jeweils um 19.11 Uhr, mit über 100 Aktiven ein Großaufgebot aus den eigenen Reihen. Ob Männerballett, Funkengarde oder Büttenredner, hier treten nur Eigengewächse aus Hilfarth auf. Auch bei der Kindersitzung der „Trötemännkes“ am 10. Februar, ab 15.11 Uhr sorgen nur eigene Kräfte für tolle Unterhaltung. Arndt Holten ist sich sicher, dass es einzigartig im Kreis Heinsberg ist, dass bei den Kids der Elferrat, der Sitzungspräsident, die Redner, die Showtanzgruppen und alle übrigen Teilnehmer aus nur einem Ort kommen. Für die Kappensitzungen startet der Verkauf der Karten am 27. November bei Lotto Sato, bei Sodekamp-Dohmen und in der Gaststätte Windelen. Für die Kindersitzung wird indes eine Tageskasse eingerichtet.