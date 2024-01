Karneval in Hückelhoven Kappehäuer Ovend begeistert die Besucher

Mit von der Partie waren außerdem die Quetschbüllsänger, eine Band aus dem Kreis Heinsberg, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Brachelen zu Gast war und damals so überzeugt hat, dass sie auch in diesem Jahr nicht fehlen durfte. Für die besonders lustigen Momente sorgte die aus Mönchengladbach angereiste Büttenrednerin Anna Bodewein in ihrer Rolle als „Et Röschen von der Hardt.“ Auch sie konnte das Publikum gleich in ihren Bann ziehen: Das Festzelt krümmte sich vor Lachen.