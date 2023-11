Karneval in Hückelhoven Farellos begeistern bei Galasitzung in Ratheim

Ratheims Showtänzerinnen ganz groß: Mit einem „zuckersüßen Auftritt" zum bezeichnenden Motto „Candy" begeisterten die von Stefanie Gerads trainierten Mädchen in ihren hellblauen Kleidern, an die sie jede Menge Bonbons und andere Süßigkeiten geklebt hatten. Auch die Nachwuchs-Showtanzgruppe wusste sich in Szene zu setzen. Als fesche Matrosinnen in dunkelblauen Röckchen wirbelten sie über die Bühne. Tanzen liegt auch dem Duo Maja Gauder und Lotta Chabrié im Blut.