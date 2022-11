Karneval in Hückelhoven : Familärer Sessionsauftakt bei der HKG

Die stellvertretenden Vorsitzenden Bärbel Symanski bat drei Herren, die Hoppeditzin zu erwecken – was am Ende auch gelang. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Die Hückelhovener Innenstadt-Karnevalisten starten auch ohne Dreigestirn stimmungsvoll in die Session. 200 Teilnehmer in der Aula sind mit dem „Bazillus Karneval“ infiziert.

Die HKG, 2028 wird sie 44 Jahre alt, bedankte sich zwischen den Programmpunkten mit Orden, Präsenten und Blumen bei ihren Ur-Gesteinen, stellvertretend bei Renate Orth, Franz Eckert, Michael Gabriel, Marlies und Franz Küppers, die dem Verein teils von der Gründung an die Treue halten. Naturgemäß blieb die geschmückte Halle keine Sekunde ohne Musik, für die DJ Mirco sorgte mit seiner riesigen Auswahl an Hits, die jährlich in ebensolcher Auswahl aus der Rheinischen Hauptstadt an die Rur rüberschwappen. Und die hatte auch Stimmungssänger MänP von der Wurm drauf, der schon die erste, lange Polonaise mit seinen Liedern durch die Halle steuerte.