Zum 22. Jubiläum Dotterblömkes spenden für krebskranke Kinder

Mit 14 aktiven Frauen fingen sie 2002 an, in den vergangenen Jahren haben sich allerdings drei Todesfälle ereignet, sodass die Gruppe derzeit nur noch neun aktive Frauen umfasst. Umso mehr ist das wertzuschätzen, was die Frauen dort auf die Beine stellen. „Unsere Sitzungen dauern bis zu fünf Stunden“, sagt die erste Vorsitzende Barbara Derichs. Wie ihre Stellvertreterin Andrea Münter mit einem Augenzwinkern ergänzt, gebe es aber auch eine 20-minütige Pause, sodass alles nicht so schlimm sei. Das, was dann auf der Bühne dargeboten wird, ist eine bunte Mischung aus Solostücken und Duetten, aus Showtanz, Gesang und Sketchen.