Karnevalsfestival in Hückelhoven Diese Überraschung plant Jeck en de City

Die Karnevalssession biegt so langsam in die heiße Phase ein – bis zum Karnevalsfestival Jeck en de City, das am 22. Juni in Hückelhoven stattfinden wird, sind es aber noch rund fünf Monate hin. Trotzdem werden die Verantwortlichen des Erkelenzer Kulturgartens, die das Festival jenseits der Stadtgrenze organisieren, in diesen Tagen nicht untätig. Erst kürzlich haben sie das komplette Lineup für das Festival im Sommer bekannt gegeben. Nun folgt eine weitere Überraschung für die jecken Menschen aus der Region.