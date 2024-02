Karneval in Hückelhoven Ausgelassene Stimmung beim Empfang im Rathaus

Als erste Gesellschaft wurden die Vertreter des Roathemer Wenk auf die Bühne gerufen. Allen voran natürlich Prinzessin Ida I., die in diesem Jahr ganz Ratheim regiert, da die KG All onger eene Hoot keine Tollitäten gestellt hat. „Gestern wurde Ida noch mit Enten beworfen“, hieß es schon fast vorwurfsvoll aus Reihen der Jecken in Richtung Bürgermeister. Trotzdem sei man gerne hier. Dass die Ratheimer den „Eisbrecher“ spielen, hat den Hintergrund, dass sie anschließend noch zu den Altenheimen gehen und dort traditionell die alten Leute bespaßen. Ida, die nach dem Motto „Jetzt kann mich nichts mehr halten, ich bin wie ein Komet, der zweimal einschlägt“ regiert, hatte ein musikalisches Medley vorbereitet, in dem unter anderem das Lied „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen präsentiert wurde. Bürgermeister Bernd Jansen dürfte ein kleines Deja-Vu gehabt haben, schließlich hatte Ida dies bereits am Vortag beim Rathaussturm in Ratheim präsentiert.