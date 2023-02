Karneval in Baal Von veganen Töchtern und nackten Mönchen

Die Sitzungen der Baaler Dotterblömkes sind nur für die jecke Damenwelt bestimmt – die Herren dürfen allenfalls als Kellner in Aktion treten. So war es auch diesmal wieder, als die neue Vorsitzende Barbara Derichs das bunt kostümierte Publikum im Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz begrüßte. Sie erläuterte, warum Brigitte König unbedingt weitermachen muss als Sitzungspräsidentin: „So viel reden kann schließlich kein anderer.“