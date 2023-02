Tulpensonntagszug in Ratheim Fünf Zentner Kamelle für das Narrenvolk

„2019 gab es noch einen Zug, 2020 ist er dann schon wegen des Sturms ausgefallen“, erinnerte sich Prinz Dominik, der gut gelaunt 200 farbenfrohe Fußbälle sowie fast fünf Zentner Kamelle unters Narrenvolk brachte. Das Fanfarencorps Rote Funken aus Würm führte den Tulpensonntagszug an. „Wir fahren davon“, verkündeten die Mitglieder der Gruppe „Bommele Maat“, die im gelben Friesennerz genau richtig gekleidet waren und in bunten Schiffen auf Ratheims Straßen unterwegs waren. Als Geisterjäger machten die „Helfether Lömmele“ (Hilfarther Lümmel) auf ihrem Ghostbusters-Gefährt auf sich aufmerksam. Und auch Harry Potter wurde in Ratheim gesichtet. Der berühmte Zauberschüler wurde von der neuen Gruppe „Guardians of Carnival“ unter dem beziehungsreichen Motto „Die Heiligtümer des Karnevals“ mit der fünften Jahreszeit in Verbindung gebracht. Auf ihrem gruseligen Geisterschiff unterwegs: die Ratheimer Piraten.