Karneval 2023 Todesfall überschattet Zug in Schaufenberg

Wie unserer Redaktion aus dem Umfeld des Bürgervereins bestätigt wurde, habe man sich am Sonntag zu einem ausgiebigen Frühstück getroffen. Anschließend wollte der 72-Jährige mit einer Frau aus dem Bürgerverein noch Wurfmaterial für den Zug holen, dabei kam es zu dem Infarkt. Schnell waren Sanitäter und Rettungswagen vor Ort, etwa eine halbe Stunde wurde versucht, den Mann zu reanimieren, aber ohne Erfolg. Der Bürgerverein, der mit einem Bollerwagen als Fußgruppe an dem Schaufenberger Karnevalszug teilnehmen wollte, hat aufgrund des Todesfalls davon abgesehen. Der Zug setzte sich schließlich eine Stunde später als geplant in Bewegung. Wie ein Mitglied des Bürgervereins sagte, sei der Verstorbene ein Karnevalist durch und durch gewesen. Er hätte es so gewollt, dass der Zug in Schaufenberg trotz des tragischen Ereignisses stattfinde.