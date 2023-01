Närrisches Programm So läuft der Karneval in Hückelhoven

Dabei sind unter anderem die „Geschwister in der Bütt“, und die „Roten Husaren“ mit akrobatischen Tänzen. „Labbes on Drickes“ sind als Zwiegesprächler dabei, die HKG-eigenen Tanz-Mariechen und -garden präsentieren ihr Können, die Cover-Band „De Kellerjunges“ bestreitet das Finale voraussichtlich um Mitternacht. Gleich am nächsten Tag, 22. Januar, beginnt um 15.11 Uhr an gleicher Stelle die Kindersitzung, am Sonntag, 29. Januar, um elf Uhr das Biwak, am 16. Februar das Altweibertreffen um 14.11 Uhr. Höhepunkt und Abschluss der Session 2022/2023 ist der Rosenmontagszug, der an der Dinstühlerstraße am 20. Februar um 11.11 Uhr startet und durch die Innenstadt ziehen wird. Ausklang ist mit der „After-Zoch-Party“ ab 13.11 Uhr.