Sitzungen in Hilfarth, Baal und Brachelen : Jeck im Taj Mahal, mit Prinzenpaar und ohne

Hückelhoven Die Brökeler Kappehäuer proklamierten ihr Prinzenpaar Kevin und Carina Roß, während Arndt Holten als neuer Sitzungspräsident der Hilfarther Trötemänn seinen Einstand gab.

In ihrer närrischen Rede machten sie deutlich: „Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“ Mit Kevin und Carina Roß haben die Brökeler Kappehäuer ein neues Prinzenpaar gefunden, das aus den Reihen der rot-weißen Gesellschaft schon lange nicht mehr wegzudenken ist. Der 31-Jährige, der als kleiner Junge mit seiner Familie aus Leipzig nach Brachelen zog, gehört dem Elferrat an, wacht außerdem als Kassierer über die Finanzen der Karnevalsjecken. Ehefrau Carina (29) ist vielen als langjähriges Solo-Tanzmariechen und Mitglied der Garden bekannt. Im vergangenen Jahr wurde die Enkelin von Kappehäuer-Gründungsmitglied Hermann Küppers, der bis heute 49 Prinzenzepter für die KG anfertigte, als erste Frau in den Elferrat gewählt. Vize-Bürgermeister Dieter Geitner übergab beim „Kappehäuer-Ovend“ die Macht an die Brachelener Tollitäten, erzählte auf der Bühne im ausverkauften Festzelt Ostfriesenwitze. Sitzungspräsident Manni Kirberg führte durchs bunte Mammut-Programm, das erst gegen Mitternacht endete. Unter dem Motto „Bei uns auf‘m Dorf“ lieferten die jungen Damen aus der Linderner Showtanzgruppe „Venga“ im grünen Glitzer-Dirndl eine mitreißende Bühnen-Show. Mit großem Aufgebot erschien die KG „Koe Jonge“ aus Aachen-Richterich. Die stattliche Abordnung aus der Domstadt hatte ihren Prinz Daniel II. (Daniel Fichte), Hofstaat, Mariechen, Tanzpaar, die Showtanzgruppe „Marangis“ und Prinzengarde dabei. Stimmungssänger Dominik Brack tritt seit 2016 bei den Kappehäuern auf. Der gelernte Altenpflegehelfer, der im Brachelener Haus Berg arbeitet, stimmte unter anderem „Alles, was ich will“ von den Höhnern und den bekannten Bläck-Fööss-Hit „Bye bye, my love“ an.

Dass er aufgeregt war, merkte man ihm gar nicht an. Als Stimmungssänger mit eigenen Liedern verfügt Arndt Holten über langjährige Bühnenerfahrung. Im Oktober wurde der 44-Jährige als neuer Sitzungspräsident der Hilfarther Trötemänn vereidigt – jetzt trat er sein jeckes Amt an. Mit Funkengarde, Elferrat und den Musikern des Instrumentalvereins zog Holten durch den ausverkauften Saal Sodekamp-Dohmen auf die Bühne, wo er durch ein fünfstündiges Programm mit ausschließlich eigenen Kräften führte. Die zahlreichen Besucher – auch an den beiden kommenden Samstagen ist die Kappensitzung an der Rur ausverkauft – hieß er „willkommen im Taj Mahal des Hilfarther Karnevals“. Als „Helfether Mädche“ erklärte Rebecca Königs zur bevorstehenden Fußball-EM die Abseitsregel. Alina Rolfs, mit 21 die jüngste unter den Hilfarther Bütten-Assen, berichtete von ihrem Urlaub auf Mallorca. Als frischgebackener Ehemann hatte Ralf Steigels viel zu erzählen. Ins alte Ägypten entführten die Pharaonen aus der Showtanzgruppe II. Thomas Fell als Funkemariechen und Tanzmajor Ulrike Preus lieferten eine überaus grazile Darbietung ab. Mit seinem Bruder Klaus steht Arndt Holten seit 20 Jahren auf der Bühne. „Hilfarther sein“ heißt das neue Lied des beliebten Duos, das zum Konzept des neuen Sitzungspräsidenten passt: für Heimatverbundenheit zu sorgen.

Kölsche Nacht im Bürgerhaus: „Jeck och ohne“ lautete das Motto der Baaler Eierköpp. Vorsitzender Volker Paulus hatte in der abgelaufenen Session noch selbst das Narrenzepter der blau-weißen Traditionsgesellschaft geschwungen – diesmal wird auch ohne Tollitäten bis Aschermittwoch gefeiert. Als feurige Mongolen mit Fellmützen begeisterte die Baaler Showtanzgruppe „Patchwork“. Mit Anne Kreth als Dschinghis Khan hatten sich die sieben tanzbegeisterten Damen einiges einfallen lassen und für ihren Auftritt sogar einen großen Drachen mit Beleuchtung gebastelt. „Im Horrorland“ befanden sich die Mitglieder des Baaler Männerballetts „Hai Heels“. Aus Selfkant-Havert angereist: die Cover-Formation „Sang- und klanglos“, die 2001 gegründet wurde und mit den Sängern Guido Meurers und Thomas Schiepers Liedgut auf Kölsch und mit persönlicher Note präsentieren möchte. Für einen stimmungsvollen Abend sorgten auch die Bands „Zollhuus Colonia“ und „De Drömmelköppe“ sowie das „Duo Firlefanz“ mit den Musik-Clowns Udo Titze und Benjamin Simmat.